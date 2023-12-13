🎮 «Манчестер Сити» подписывает самого популярного футболиста Football Manager 2024. Вы не поверите, когда узнаете сумму трансфера 😱

Cамый популярный футболист из игры Football Manager 2024 в шаге от перехода в «Манчестер Сити».

В октябре создатели симулятора рассказали фанатам, кем они усиливают свои клубы чаще всего.

Оказалось, что этим парнем является защитник «Бока Хуниорс» Валентин Барко, который вырвался на первое место уже во вторую неделю после релиза игры.

По сообщениям Football Transfers, 19-летний аргентинец, скорее всего, в январе подпишет контракт с «Манчестер Сити».

За юным талантом следят многие европейские клубы, что вынудило «Сити» ускорить переговоры. Представители Барко на этой неделе прилетят в Манчестер, где проведут очередное обсуждение контракта и посетят тренировочную базу клуба.

В контракте игрока с «Бокой» прописана сумма отступных в размере €10 млн евро.