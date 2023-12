🎥 Шмейхель связался со студией CBS из Манчестера, где «МЮ» проиграл «Баварии». Ричардс и Каррагер поддержали коллегу песней

«Манчестер Юнайтед» за шесть туров ЛЧ набрал всего четыре очка, занял последнее место в группе и покинул Лигу чемпионов, оставшись без еврокубков. В заключительном матче группового этапа «красные дьяволы» дома уступили «Баварии» со счетом 0:1.

Такой расклад не мог обрадовать Петера Шмейхеля, который тем вечером наблюдал за игрой с трибун «Олд Трффорд». Экс-вратарь «Юнайтед», а ныне телеэксперт, связался со студией CBS Sports, где его уже ждал квартет Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

«В студии у нас весело, но там, где находится Петер, не так весело», – начала Абдо.

«О, Петер, а что случилось?» – спросил Каррагер, не скрывая радости.

Разумеется, экс-игрок «Ливерпуля» не мог остаться равнодушным к болезненному поражению «МЮ». Джейми вместе Майкой специально для Шмейхеля исполнили песню Always Look on the Bright Side of Life – «Всегда смотри на жизнь с хорошей стороны».

«Да, да. Ну что сказать? Сегодня на «Олд Траффорд» уж точно мало веселого», – прокомментировал перформанс коллег Петер.

Сатирическую композицию Always Look on the Bright Side of Life исполнил Эрик Айдл – один из комиков группы «Монти Пайтон». Лирический герой Айдла в песне призывает быть стойким перед лицом невзгод и сосредотачиваться на позитивных моментах.

В Англии футбольные фанаты частенько исполняют Always Look on the Bright Side of Life на стадионах. Сами участники «Монти Пайтон» называют композицию «неофициальным гимном английского футбола».

Посмотрим на вылет «Юнайтед» из еврокубков позитивно! Теперь подопечные Тен Хага смогут сфокусироваться на чемпионате и Кубке страны.