Магнус Карлсен говорит о сходстве шахмат и футбола – Пеп Гвардиола впечатлен🎥

Пятикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен встретился с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, чтобы обсудить тактику, менталитет и другие темы в увлекательной беседе.

Норвежец победил Яна Непомнящего в самом длинном в истории матче на первенство мира по шахматам, который длился 136 ходов и более 7 часов. Шахматист объяснил ход матча впечатленному Гвардиоле, который с интересом слушал, как Карлсен проводил параллели между тактикой в футболе и в шахматах.

«Важно контролировать середину. Если вы контролируете центр, вы контролируете поле или доску», — сказал Карлсен.

«Другое дело, что часто в шахматах ты атакуешь на одной стороне, заставляешь соперника перегружаться, а потом переключаешься и получаешь преимущество на другой стороне. С точки зрения пространства футбол и шахматы удивительно похожи», – добавил Магнус.

Гвардиола был впечатлен анализом Карлсена.

«Ух ты. Здорово. Он прав», — сказал тренер «Сити».

Гвардиола и Карлсен не только анализировали некоторые из своих лучших игр, но и подчеркивали важность терпения, стратегии и адаптации к действиям противника.

«Вы должны обращать внимание на то, что делает противник при каждом движении, и реагировать на это. У Магнуса есть два часа, чтобы сделать следующее движение. У нас есть секунда, чтобы отреагировать или принять решение», – отметил Пеп.

Темы для обсуждения также включали психологические аспекты стрессовых ситуаций и адаптивность. Предлагаем посмотреть видео встречи: