«Кто еще мог бы побить этот рекорд?» Озил жестко пошутил над «Тоттенхэмом» в соцсетях

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил едко высказался о «Тоттенхэме» после того, как результаты бывших соперников пошли на спад.

В четверг команда Энджа Постекоглу проиграла дома «Вест Хэму» (1:2), несмотря на то, что Кристиан Ромеро открыл счет на 11-й минуте. После этого поражения «шпоры» стали первой командой в истории Премьер-лиги, которая проиграла пять игр подряд, несмотря на то, что забивала первой.

На следующий день Озил отправился в твиттер, чтобы высмеять клуб из Северного Лондона.

Он ответил на пост OptaJoe, в котором говорилось:

«Тоттенхэм» — первая команда в истории Премьер-лиги, которая не смогла выиграть пять игр подряд, несмотря на счет 1:0 в их пользу, и проиграла три домашних матча подряд, несмотря на счет 1:0 в их пользу».

Озил прокомментировал это так:

«Кто еще мог бы побить этот рекорд? ФК «Bottle Job» вернулся».

«Bottle Job» в английском языке означает команду, которая регулярно терпит неудачи под давлением или теряет лидерство.

«Тоттенхэм» ярко стартовал в лиге и даже некоторое время лидировал в турнирной таблице. Но после пяти матчей без побед (4 поражения, 1 ничья) команда Постекоглу занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками, опережая «Манчестер Юнайтед» благодаря разнице мячей.

А вот бывшая команда Озила как раз-таки занимает первое место в лиге, но кто знает, смогут ли «канониры» удержаться на вершине. В этом году борьба за титул нешуточная.