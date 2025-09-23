Чем во время церемонии «ЗМ» занимался Холанд? Обнимался со Шреком 😁

Эрлинг Холанд в голосовании «Золотого мяча» финишировал лишь на 26-й строчке, награду в 2025 году забрал Усман Дембеле.

Норвежец на церемонию не приехал, пока в Париже чествовали победителей, нападающий «Сити» отчитался в Snapchat: «Чутка занят». И прикрепил фото, на котором он обнимается со Шреком, лежа с игрушками в детской кроватке.

Эрлинг вообще не выбирает, что постить в Snapchat, вечно дарит болельщикам новые мемы. Вот парочка недавних:

«Может, налысо побреюсь»

«Чутка устал».

«Доброе утро».

Недавно вот таким календарем похвастался. Завидуем.

Фанат возмущается: «Ты слишком дорого стоишь в Фентези». Эрлинг отвечает: «А я то что сделаю?»

Короче говоря, к таким постам Эрлинга серьезно относиться не стоит. Все же публикация во время церемонии «ЗМ» многим показалась своеобразным заявлением об отношении к награде, один болельщик заметил:

«Помню, всего несколько лет назад все топ-футболисты еще появлялись на церемонии вручения «Золотого мяча». А сейчас Холанд публикует такие посты. Нет ни игроков «Реала», ни «Баварии», Салах отдыхает дома, а Лига 1 разрешает «ПСЖ» играть во время церемонии. Год от года на мероприятии присутствует все меньше звезд – это показывает, как мало эта награда значит в современном футболе».

Как вам такой взгляд на награду?