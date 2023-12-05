У Артеты есть четкая цель по очкам, чтобы выиграть АПЛ. Посчитали, сколько побед осталось «Арсеналу»

Когда Микеля Артету спросили, сколько очков, по его мнению, нужно набрать «Арсеналу», чтобы завоевать титул АПЛ в этом сезоне, он сказал: «Есть ли у меня четкая цель? Да.

96-100 [очков], я думаю, помогут вам выиграть лигу. Это и есть запас уверенности».

Далее Микеля спросили, получает ли он вдохновения от спада «Ман Сити»:

«Нет. Вдохновение приходит от наблюдения за игрой своей команды, за тем, как они ведут себя каждый день, насколько голодны и как подходят к каждой тренировке. Вот что меня вдохновляет.

То, что делают другие, мы не можем контролировать. Я думаю о том, как нам лучше играть завтра, как быть более последовательными и как победить. О том, что нам нужно подправить и как мы можем использовать наших игроков наилучшим образом, чтобы победить. Нам еще предстоит пройти огромный марафон».

Согласно поставленной Микелем задаче, «Арсеналу» нужно выиграть как минимум 21 из оставшихся 24 матчей Премьер-лиги и позволить себе потерять лишь 6-9 очков за весь чемпионат.

Это, безусловно, архисложная задача, но Артета построил команду, способную удивлять.