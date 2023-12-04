«Кто это такой?» Оказывается, что Мэддисону пришлось гуглить одного из новичков «Тоттенхэма» 😅

Не был знаком с его игрой.

Этим летом одним из самых топовых трансферов «Тоттенхэма» стал голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио. Его приобрели всего за 17,2 млн фунтов.

27-летний игрок сразу занял место первого номера и часто возникает ощущение, как будто бы итальянец находится в Лондоне уже как минимум пару лет.

Оказывается, что хавбек «шпор» Джеймс Мэддисон ничего не знал о Викарио: пришлось гуглить и смотреть ролики с его игрой на Youtube.

«Думаю, это справедливое заявление, − сказал Мэддисон Бену Фостеру в интервью Amazom Prime, когда его спросили, считает ли он Викарио лучшим вратарем лиги этого сезона. − Когда мы его подпиcали, то я ничего о нем не знал. Подумал, а кто он такой? Типа того».

«Никогда не слышал о нем. Пришлось залезть на Youtube, смотреть нарезки с Викарио, чтобы понять, хорош ли он!»

На данный момент в 14 матчах АПЛ Гульельмо Викарио четыре раза сыграл на ноль. У него самый высокий процент сейвов в лиге. Он также доказал, что играет важную роль в новой манере игры «Тоттенхэма».

«Он великолепно парирует удары», − добавил Мэддисон. − Ему трудно забить. Иногда мы отрабатываем на тренировках пенальти и удары, и каждый раз я хочу, чтобы он стоял на воротах, потому что ему сложнее всего забить».