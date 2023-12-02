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Мемы — всему голова. Творчество фанатов смогло усмирить гнев Холанда после скандала в матче с «Тоттенхэмом»

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В воскресенье вечером «Манчестер Сити» сыграл вничью (3:3) с «Тоттенхэмом» на «Этихаде». Матч запомнился фанатам не только обилием голов, но и крайне спорным решением судьи Саймона Хупера на последних минутах встречи.

Арбитр остановил игру из-за отложенного фола в момент, когда Грилиш благодаря пасу Холанда вылетел один на один с голкипером «шпор» Викарио. Почти все игроки «Сити» были возмущены свистком Хупера, но Эрлинг превзошел всех своей реакцией. Он рвал и метал на поле:

А после выразил свое недовольство в твиттере:

Эмоциональное поведение норвежского форварда, естественно, не осталось незамеченным в соцсетях и породило множество мемов. Один из них попал в поле зрения главного героя и смог поднять ему настроение.

«Что за нафиг? Это заставило меня улыбнуться впервые за сегодняшний день», — написал Холанд, выложив знаменитую картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка, к которой прифотошоплено его лицо.

Ну и раз зашел разговор о творчестве фанатов, вдохновленном эпичной перепалкой Эрлинга с Хупером, нельзя не поделиться лучшими образцами:

Мемы всегда приходят на помощь даже в самые худшие времена — Эрлинг подтверждает.

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