«На следующий день он не ответил, а потом извинился». Варди рассказал историю о скромности Канте – ну кто еще так сделает?

АПЛ будет скучать по «Лестеру» – клуб вылетел в Чемпионшип после 9 лет в Премьер-лиге. Вы точно помните, как команда Раньери перевернула игру и взяла чемпионство в сезоне-2015/16.

Одни из главных героев того успеха – Джейми Варди, Рияд Марез и, конечно, Нголо Канте. После триумфа француза сразу переманил «Челси»: в Лондоне Нголо продолжал показывать такую же выдающуюся игру, и продолжал оставаться таким же скромным.

История от Варди – прекрасное подтверждение:

«На следующий день после финала Лиги чемпионов я пытался позвонить ему, чтобы поздравить, но он не ответил. Через несколько часов он перезвонил мне и извинился, что не ответил, так как был на пробежке. Это показывает его преданность делу».