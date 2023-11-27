In English, please
Блог

📹Невербальный диалог Кина и фаната «Эвертона». Болельщик решил заснять Роя и получил ответ от легенды

Эвертон Эвертон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рой Кин Рой Кин
болельщики болельщики
Футбол Футбол

Как же он хорош.

Матч 13-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» на «Гудисон Парк» развивался явно не по сценарию команды, которую недавно лишили 10 очков. Счет на третьей минуте шикарным ударом через себя открыл Гарначо, а во втором дело завершили Рэшфорд и Марсьяль − 3:0.

Перед началом матча болельщикам «Эвертона» на секторах было довольно скучно. Один из них решил поснимать трибуны и увидел, как легенда «МЮ» Рой Кин наблюдает за полем из импровизированной студии.

Фанат направил свой смартфон в сторону Кина, а тот подтвердил, что у него идеальное зрение: увидел оператора и жестами стал показывать, что снимать не стоит, лучше смотри на поле. Чем дольше камера была направлена в сторону Роя, тем активнее он жестикулировал и бесился.

Легенду «МЮ» можно понять, ведь в момент съемки видео в студии Sky Sports он общался с журналисткой Карен Кэрни. Его сильно стало раздражать то, что кто-то таким образом вторгается в личное пространство.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нагрузки Сборной
Вы хлебальники свои закройте! Вы что делаете? Козлы вонючие!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
Кин хороший мужик но немного психованный
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куруш
При чем тут личное пространство? Вроде стадион это общественное место (public place)?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Шишин
Реально, старина Кин, при всём уважении, частенько ну ооочень резковат.. 😖
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ Ахма Начоо
Кин хороший мужик но немного психованный
Батя Эрлинга не даст соврать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бамбарбиякиргуда
Ну не средний палец же показывал.... А так забавный момент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DoozBoo
Почему-то сразу вспомнился нетленный монолог из "Крови и бетона".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куруш
Ответ Ахма Начоо
Кин хороший мужик но немного психованный
Немного?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий