📹Невербальный диалог Кина и фаната «Эвертона». Болельщик решил заснять Роя и получил ответ от легенды

Как же он хорош.

Матч 13-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» на «Гудисон Парк» развивался явно не по сценарию команды, которую недавно лишили 10 очков. Счет на третьей минуте шикарным ударом через себя открыл Гарначо, а во втором дело завершили Рэшфорд и Марсьяль − 3:0.

Перед началом матча болельщикам «Эвертона» на секторах было довольно скучно. Один из них решил поснимать трибуны и увидел, как легенда «МЮ» Рой Кин наблюдает за полем из импровизированной студии.

Фанат направил свой смартфон в сторону Кина, а тот подтвердил, что у него идеальное зрение: увидел оператора и жестами стал показывать, что снимать не стоит, лучше смотри на поле. Чем дольше камера была направлена в сторону Роя, тем активнее он жестикулировал и бесился.

Легенду «МЮ» можно понять, ведь в момент съемки видео в студии Sky Sports он общался с журналисткой Карен Кэрни. Его сильно стало раздражать то, что кто-то таким образом вторгается в личное пространство.