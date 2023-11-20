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🤔 «Думаю, что «Челси» будет действовать с умом». Фабрицио Романо не верит в громкие трансферы Боули зимой

Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо предвещает «тихий» январь для фанатов «Челси». Инсайдер заявил, что «синие» не планируют громких трансферов в зимнее окно.

Однако есть небольшой шанс, что «Челси» удивит.

«Я ожидаю, что «Челси» будет действовать с умом. На данный момент нет никаких негативных новостей из клуба, что уже хорошо.

Укрепление нападения остается приоритетом. Возможны варианты с Виктором Осимхеном и Айвеном Тоуни. По нигерийцу без изменений: не стоит надеяться на трансфер зимой, но летом... все может быть.

С Тоуни ситуация может быть другой - он хочет играть за топ-клуб, а «Челси» все еще в нем заинтересован. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но переговоры еще не начались.

Я ожидаю, что «Челси» попытается подписать нового центрального защитника. Они изучают варианты на рынке, но все еще ничего не решено. Они оценивают кандидатов и наверняка попробуют укрепить эту позицию в 2024 году», - заявил Фабрицио Романо.

Кого ждем?

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