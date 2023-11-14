Линекер рассказал, что во время карьеры дважды отказался от трансфера в топ-клуб. В ответ Ширер назвал Гари «долбаным идиотом»

Гари Линекер признался, что на протяжении своей карьеры он дважды отказал «Манчестер Юнайтед». Алан Ширер был шокировал этим решением своего товарища.

Ширер прекрасно знает, каково это, быть целью «красных дьяволов» — он дважды отказывал им ради перехода в «Блэкберн Роверс» из «Саутгемптона», а затем в клуб детства «Ньюкасл Юнайтед». Но он все равно не понял, зачем Линекер так поступил.

В последнем эпизоде шоу «The Rest Is Football» Ширер, Линекер и Майка Ричардс обсуждали, за какой клуб они бы хотели успеть поиграть, и Гари рассказал о том этапе своей карьеры.

«Я дважды мог присоединиться к ним [«Манчестер Юнайтед»]. Первый раз, когда тренером был Рон Аткинсон, но вместо этого я отправился в «Эвертон». Вы все же должны понимать, что «Манчестер Юнайтед» так не доминировал в те дни.

Второй раз это произошло, когда я переходил в «шпоры». Тогда «Юнайтед» уже руководил сэр Алекс, но прошло еще добрых три или четыре года, прежде чем он начал добиваться каких-либо успехов.

Они устроили мне прекрасные проводы в моей последней игре в английском футболе, так что я бы, пожалуй, назвал «Манчестер Юнайтед».

Ширер сразу же сказал:

«Ты отказал сэру Алексу? Ты долбаный идиот! Какой идиот мог такое сделать?»

Линекер красиво отпарировал:

«Я не могу вспомнить ни одного, Алан... Ты думал, ты такой первый?»

Интересно представить, чего бы мог добиться Линекер под руководством сэра Алекса...