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Линекер рассказал, что во время карьеры дважды отказался от трансфера в топ-клуб. В ответ Ширер назвал Гари «долбаным идиотом»

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Гари Линекер признался, что на протяжении своей карьеры он дважды отказал «Манчестер Юнайтед». Алан Ширер был шокировал этим решением своего товарища.

Ширер прекрасно знает, каково это, быть целью «красных дьяволов» — он дважды отказывал им ради перехода в «Блэкберн Роверс» из «Саутгемптона», а затем в клуб детства «Ньюкасл Юнайтед». Но он все равно не понял, зачем Линекер так поступил.

В последнем эпизоде шоу «The Rest Is Football» Ширер, Линекер и Майка Ричардс обсуждали, за какой клуб они бы хотели успеть поиграть, и Гари рассказал о том этапе своей карьеры.

«Я дважды мог присоединиться к ним [«Манчестер Юнайтед»]. Первый раз, когда тренером был Рон Аткинсон, но вместо этого я отправился в «Эвертон». Вы все же должны понимать, что «Манчестер Юнайтед» так не доминировал в те дни.

Второй раз это произошло, когда я переходил в «шпоры». Тогда «Юнайтед» уже руководил сэр Алекс, но прошло еще добрых три или четыре года, прежде чем он начал добиваться каких-либо успехов.

Они устроили мне прекрасные проводы в моей последней игре в английском футболе, так что я бы, пожалуй, назвал «Манчестер Юнайтед».

Ширер сразу же сказал:

«Ты отказал сэру Алексу? Ты долбаный идиот! Какой идиот мог такое сделать?»

Линекер красиво отпарировал:

«Я не могу вспомнить ни одного, Алан... Ты думал, ты такой первый?»

Интересно представить, чего бы мог добиться Линекер под руководством сэра Алекса...

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