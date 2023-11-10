Жена Рияда Мареза полностью адаптировалась в Саудовской Аравии
Жена Рияда Мареза Тейлор Уорд покоряет поклонников в социальных сетях, наслаждаясь новой жизнью в Саудовской Аравии.
Марез провел девять лет в Англии и стал суперзвездой благодаря игре за «Лестер» и «Манчестер Сити». Минувшим летом 32-летний футболист переехал в «Аль-Ахли», где он получает 865 000 фунтов в неделю.
Жена Мареза Тейлор последовала за ним на Ближний Восток и, похоже, очень хорошо адаптировалась.
примерно 5млрд рублей в год(на курс что сейчас). Просто теперь понятно для кого хаты по паре млрд в маскве продают