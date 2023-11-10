Линекер рассказал, как в первый (и последний раз) попробовал снюс. Своей историей Гари довел до истерики Майку Ричардса

На подкасте The Rest Is Football Гари Линекер поделился историей о том, как в первый (и последний) раз попробовал снюс.

В вечер перед стартом Евро-2020, когда Гари предстоял прямой эфир на BBC, он был на ужине с Майкой Ричардсом, Аланом Ширером, агентом Рио Фердинанда и еще парой неизвестных человек. Кто-то из присутствующих предложил экс-нападающему попробовать жевательный табак, но тот отказался. Однако после пары коктейлей он изменил свое решение.

Гари решил подробно рассказать, что же с ним было дальше, и Майка Ричардс просто не мог сдержать эмоций, слушая своего товарища. И его можно понять.

«Я сидел на кровати, совершенно голый, я вытащил эту штуку изо рта и выбросил в мусорное ведро, думая: «Что это, черт возьми, такое». Я начал потеть, но мне было холодно. Я потею, обливаюсь потом, и на полу растекается лужа, а я не могу пошевелиться. Я думаю: «Что, черт возьми, со мной сделали».

Меня начало тошнить, но я не мог встать, так как у меня сильно кружилась голова. В конце концов я лег на пол и полз к туалету, как змея, просто скользя, это был единственный способ добраться туда. И как раз перед тем, как я добрался до туалета, меня вырвало во все стороны, это попало на душевую кабинку, рвота была везде. Это было где-то около полуночи.

Я чувствовал себя ужасно, это чудовищно. Единственным место, где меня не тошнило, был ледяной пол ванной. Я лежал на боку и... Я ненавижу тебя так, как ты и представить себе не можешь [сказал Линекер, обращаясь к Ричардсу].

Потом мне показалось, что все закончилось, и я пошел в кровать. Но тут все началось снова! И меня снова тошнит, и я снова ползу, как змея. Опять лежу на полу туалета и жду, жду... В итоге все это подошло к концу, я забрался в свою постель и решил посмотреть, который час. Было 7 утра. Я перенес семичасовую пытку. Большое тебе спасибо за это, Майка».

Кажется, мы все же знаем, кто предложил Линекеру попробовать что-то новое