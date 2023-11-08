«Хочешь, чтобы я прислал своих людей?» Оби Микел рассказал, как Абрамович хотел помочь вызволить похищенного отца игрока

В конце октября футбольный мир потрясла ужасная новость — родителей полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили в Колумбии. К счастью, маму футболиста освободили за несколько часов, а вот с отцом все сложилось не так удачно. Он до сих пор в плену у преступников, и ситуация не сдвигается с мертвой точки.

Мерсисайдский клуб, игроки и Юрген Клопп очень поддерживают Диаса, а он отплатил им, выйдя на последних минутах матча с «Лутоном» и забив гол, спасший команду от поражения.

В прошлом похожая ситуация произошла с экс-полузащитником «Челси» Джоном Оби Микелем во время ЧМ-2018. И недавно он рассказал в интервью TalkSport, как Роман Абрамович, который в тот момент был владельцем «синих», пытался помочь игроку своей команды.

«Моего отца похитили, когда я играл за Нигерию на чемпионате мира 2018 года в России. Нам предстоял матч против Аргентины. За два часа до игры мне позвонил брат и сказал, что моего отца похитили.

Первый раз, когда его похитили, был шокирующим, но второй раз был еще более шокирующим, потому что мне предстояло участвовать в одной из самых больших игр в моей жизни.

Я не мог выйти из комнаты. Я не мог никому рассказать. Я был один в комнате около 30 минут и думал, что мне делать? Но вот-вот должна была начаться самая большая игра в нашей жизни. Нам предстояло сыграть против Лионеля Месси и Аргентины.

Я долго размышлял. А потом подумал: «Ладно, я никому не скажу». Я позвонил маме и братьям, все плакали. Они говорили: «Нет, тебе не следует выходить и играть, потому что ты не сможешь хорошо выступать».

Но я решил, что собираюсь выйти и выступить. Я собираюсь пойти туда и сыграть. Поэтому я никому не рассказал. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли, и после этого я всем рассказал.

В раздевалке тренер и некоторые игроки чуть не плакали. Они говорили, что я должен был рассказать им и не должен был играть.

«Челси» очень меня поддержал, очень. Я помню, как Роман Абрамович сказал: «Хочешь, чтобы я прислал своих людей? Потому что я знаю, что если я пришлю людей, то смогу вызволить твоего отца». И я подумал: «Как он собирается сделать?»

Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто дай мне знать, если тебе подходит такой вариант, я могу это сделать».

И я рад видеть, что «Ливерпуль» очень поддерживает Луиса. Я должен отдать должное «Ливерпулю» за то, что они делают».