Во время матча «Лутон» - «Ливерпуль» обрушилась крыша туалета на стадионе😲

«Лутон Таун» взял одно очко в матче с «Ливерпулем» вчера вечером.

Во время матча у хозяев поля обнаружилась проблема с сантехникой. Дело в том, что часть крыши туалета на «Кенилворт роуд» обрушилась, оставив зияющую дыру и разбитую штукатурку по всему полу. Невероятные снимки, сделанные журналистом Telegraph Томом Гиббсом во время матча с «Ливерпулем», показали, что обрушилась крыша мужского туалета на главной трибуне.

«Кенилворт роуд» был впервые открыт в 1905 году. Стадион на 11 500 мест, как известно, зажат между жилыми домами, что делает его самым уникальным стадионом в стране.

Ранее в этом году «Лутон» реконструировал «Кенилворт Роуд», вложив 10 миллионов фунтов и подготовив стадион к первому сезону в Премьер-лиге. Но в планах клуба переехать на новый стадион в центре города, который будет вмещать 20 000 болельщиков. Работы должны начаться в 2024 году.

В АПЛ «Лутон» расположился рядом с зоной вылета, набрав шесть очков в 10 играх, «Ливерпуль» идет на третьем месте с 24 очками.