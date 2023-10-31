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«Не говорите об этом Холанду». Родри выбрал своего победителя «Золотого мяча»-2023

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Вечером 30 октября в Париже началась церемония вручения главной индивидуальной награды в мире футбола. По сообщениям многочисленных журналистов, «Золотой мяч» вновь возьмет Лионель Месси, но Эрлинг Холанд являлся его, пожалуй, самым главным соперником.

Форвард забил 52 мяча в прошлом сезоне, которые привели «Манчестер Сити» к историческому треблу. Поэтому, когда на красной дорожке его товарища по команде и еще одного героя «горожан» Родри спросили, кто его фаворит в гонке за награду, ожидалось, что он назовет Эрлинга. Но нет!

Ответ полузащитника «Сити» звучал так:

«Я думаю, что Месси заслужил «Золотой мяч». Но не говорите об этом Холанду».

Вот это подстава!

2 комментария

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Sergey Petrov
20 баксов это 20 баксов, но не говорите об этом Холанду
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Best game on Earth
Если Холанд не читает Спортс, то это останется для него секретом.
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