«Не говорите об этом Холанду». Родри выбрал своего победителя «Золотого мяча»-2023

Вечером 30 октября в Париже началась церемония вручения главной индивидуальной награды в мире футбола. По сообщениям многочисленных журналистов, «Золотой мяч» вновь возьмет Лионель Месси, но Эрлинг Холанд являлся его, пожалуй, самым главным соперником.

Форвард забил 52 мяча в прошлом сезоне, которые привели «Манчестер Сити» к историческому треблу. Поэтому, когда на красной дорожке его товарища по команде и еще одного героя «горожан» Родри спросили, кто его фаворит в гонке за награду, ожидалось, что он назовет Эрлинга. Но нет!

Ответ полузащитника «Сити» звучал так:

«Я думаю, что Месси заслужил «Золотой мяч». Но не говорите об этом Холанду».

Вот это подстава!