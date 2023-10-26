Нкунку травмирован как минимум до декабря: за это время француз, похоже, решил освоить профессию диджея

Кристофер совсем не грустит в вынужденном отпуске.

Напомним, в августе нападающий «Челси» повредил колено в товарищеском матче против «Боруссии». Сообщалось, что у футболиста выявлена проблема с мениском.

Лондонский клуб объявил, что Нкунку перенес операцию на колене и выбыл на длительный период.

По информации The Athletic, француз сможет приступить к тренировкам не раньше, чем в декабре.

Нкунку присоединился к «Челси» этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет.

Сам француз, пребывая «в лазарете», проводит время с пользой и осваивает профессию диджея.