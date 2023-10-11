Собрали смешные моменты Азара в «Челси». По такому Эдену мы скучаем

Во вторник Эден Азар объявил о завершении карьеры. Последние 4 года бельгиец провел в «Реале», но почти не оставил ярких воспоминаний ни на поле, ни за его пределами. Зато в «Челси» таких моментов не сосчитать.

Если о футбольных подвигах уже рассказал Вадим Лукомский, то сейчас вгзглянем на три ярких воспоминания с Азаром вне игры.

1. Примерил шлем Петра Чеха.

2. Восхищался английским Бранислава Ивановича.

3. Обыграл ребенка (кажется, перед награждением).