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Собрали смешные моменты Азара в «Челси». По такому Эдену мы скучаем

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Во вторник Эден Азар объявил о завершении карьеры. Последние 4 года бельгиец провел в «Реале», но почти не оставил ярких воспоминаний ни на поле, ни за его пределами. Зато в «Челси» таких моментов не сосчитать.

Если о футбольных подвигах уже рассказал Вадим Лукомский, то сейчас вгзглянем на три ярких воспоминания с Азаром вне игры.

1. Примерил шлем Петра Чеха.

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2. Восхищался английским Бранислава Ивановича.

3. Обыграл ребенка (кажется, перед награждением).

4 комментария

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Сергей Данилов
и все? слабо
+3
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El_Ilusionista
обожаю видео, где они ржут над Ивановичем
+2
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questro89
не обыграл))
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Дмитрий Караваев
пнул болбоя 😆
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