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🎥Рой Кин признался, что у него были предложения от «Баварии» и «Ювентуса». Легенда «МЮ» сожалеет, что не согласился

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Мог поиграть в другой лиге.

Легенда «МЮ» Рой Кин во время подкаста The Overlap признался, что у него было два предложения от европейских суперклубов и он горько сожалеет, что не ушел. При этом ирландец откровенно рассказал об испорченных отношениях с сэром Алексом Фергюсоном.

Им настолько было некомфортно находиться вместе, что в итоге в 2005 году Кин ушел в «Селтик». В Манчестере он провел 12 сезонов.

В начале карьеры у Кина была возможность оказаться за границей, в том числе ему предлагали перейти в «Баварию» и «Ювентус». Гари Невилл спросил товарища о том, насколько он был близок к мюнхенцам.

«Да, очень близок, − ответил Кин. − Как же я хотел бы, черт возьми! Очень хотел бы уехать за границу, да».

Легенда «Арсенала» Иан Райт также добавил вопрос об интересе «Ювентуса».

Кин сказал: «Да, я договорился о сделке. Несколько раз мой контракт подходил к концу, когда я получил разрыв крестообразной связки, а потом вернулся и у меня были возможности уйти бесплатно.

Часть меня очень завидует парням, которые уезжают за границу, потому что это отличный опыт для семьи. Но, опять же, я был действительно счастлив и доволен в «Юнайтед». Если бы я знал, чем все закончится... Вспоминаю о лояльности, обо всех этих разговорах с Фергюсоном, то, наверное, мне следовало уехать куда-то за границу и попробовать себя в другой лиге».

Рой Кин ушел из «Юнайтед» 18 ноября 2005 года, расторгнув контракт с клубом. Среди причин назывались проблемы с травмами и нарастающие противоречия с Фергюсоном и его помощником Карлушем Кейрушем.

Ирландец так и не помирился с сэром Алексом, а в 2019 году заявил следующее: «Не люблю держать обиду, но Фергюсону этого не прощу. Все эти разговоры в прессе о том, что я всех расстроил − все это ерунда. Мне все равно, кто это − Алекс Фергюсон или Папа Римский, я буду защищаться. Думаю, когда он извинится, я, наверное, поздороваюсь с ним. Но у меня нет никакого желания разговаривать с этим человеком».

1 комментарий

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Bayern2004
И помимо всего прочего,ну так, промежду прочим нельзя забывать тот факт,что Рой плоть от плоти ирландец католик родом из графства(Каунти) Корк,а товарищ Фергюсон рождён в хардкорном протестанском районе Глазго Говане(мне довелось пожить в Шотландии),и кто знает, может были и внефутбольные моменты.
Кин товарищ горячий был(им и остался),мог рубануть...
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