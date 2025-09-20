1 мин.

🎥 «Челси» лишился вратаря на 5-й минуте матча с «МЮ»! Санчес срубил Мбемо

87

В пятом туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» заглянул «Челси». Встреча сразу пошла не по плану гостей: уже на 5-й минуте матча Роберт Санчес снес Бриана Мбемо, за что получил прямую красную. 

Позже режиссер вывел в трансляцию реакцию сэра Алекса Фергюсона на удаление вратаря соперника – легенда ход матча оценил.

Для «Челси» красная Санчеса на 5-й минуте – самое быстрое удаление в истории выступления команды в АПЛ. 

Мареска провел двойную замену: вместо Эстевао выпустил вратаря Филипа Йоргенсена, а Педру Нету заменил на Тосина Адарабиойо. Йоргенсен пропустил через 7 минут после выхода на поле, счет открыл Бруну Фернандеш.

Как теперь закончится встреча? 

logoБриан Мбемо
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoРоберт Санчес
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoЭнцо Мареска
logoБруну Фернандеш
logoФилип Йоргенсен