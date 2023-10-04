In English, please
Блог

Мудрик продемонстрировал свои изготовленные на заказ щитки после первого гола «Челси»

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Футбол Футбол

Михаил Мудрик продемонстрировал свои вдохновляющие изготовленные на заказ щитки для голени после того, как забил свой первый гол за «Челси».

22-летний Мудрик перешел в «Челси» за 97 миллионов фунтов в январе. Ему было нелегко адаптироваться на «Стэмфорд Бридж», он не смог забить в своих первых 23 матчах за клуб.

Но настойчивость футболиста окупилась: вчера вечером Мудрик забил свой первый гол, открыв счет в матче с «Фулхэмом».

После игры экс-звезда донецкого «Шахтера» опубликовал в социальной сети серию фотографий с игры. На финальном снимке были показаны и щитки.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Что у этих потомков первых людей на земле с головой вообще?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BratGoranflo
ничего не понял. какой смысл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий