Мудрик продемонстрировал свои изготовленные на заказ щитки после первого гола «Челси»

Михаил Мудрик продемонстрировал свои вдохновляющие изготовленные на заказ щитки для голени после того, как забил свой первый гол за «Челси».

22-летний Мудрик перешел в «Челси» за 97 миллионов фунтов в январе. Ему было нелегко адаптироваться на «Стэмфорд Бридж», он не смог забить в своих первых 23 матчах за клуб.

Но настойчивость футболиста окупилась: вчера вечером Мудрик забил свой первый гол, открыв счет в матче с «Фулхэмом».

После игры экс-звезда донецкого «Шахтера» опубликовал в социальной сети серию фотографий с игры. На финальном снимке были показаны и щитки.