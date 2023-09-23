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«Пока рано об этом говорить». Тьерри Анри оценил шансы «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов

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Легенда «Арсенала» Тьерри Анри оценил шансы клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Пока рано об этом говорить. Как фанат, я хочу, чтобы они выиграли Лигу чемпионов.

У нас слишком много соревнований и матчей в Англии... это может быть чересчур. Но нужно верить.

Thierry Henry - Player profile | Transfermarkt

Никогда не знаешь, что может случиться, потому что есть команды, которые имеют гораздо большие шансы на успех», - заявил Анри.

Напомним, что «Арсенал» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над «ПСВ» со счетом 4:0.

3 октября канониры сыграют в гостях с «Лансом».

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