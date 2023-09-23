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Ответил хейтерам на поле. Джейми Варди забил победный гол «Лестера» и через все поле побежал праздновать... к чужим фанатам 😎

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Пришлось совершить рывок через весь стадион.

В январе Джейми Варди исполнится 37 лет и легенда «Лестера» получает все меньше времени в ставшем родным клубе. На матч против «Бристоля» Энцо Мареска выпустил англичанина в стартовом составе и не пожалел: именно Варди, хоть и с пенальти, но забил победный мяч − 1:0.

Весь матч болельщики гостевой команды, которых на «Кинг Пауэр Стэдиум» собралось 3300 человек, издевались над Джейми: пели оскорбительные кричалки в его адрес, а также в адрес его жены.

Сразу после забитого мяча Варди рванул на свою половину, туда, где располагался сектор фанатов «Бристоля». Это был идеальный ответ, так как предварительно форвард попросил команду не спешить возвращаться назад – это бы дало возможность судье возобновить игру.

Джейми подбежал к трибуне, попутно приложив палец к уху. Он хотел насладиться моментом и у него это получилось. Болельщики пытались что-то ответить ему, но у них не получилось: на защиту игрока встал весь «Кинг Пауэр», заглушивший все выкрики гостей.

3 комментария

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KRIPTOZOO
Красавчик. По заслугам.
+7
0
+7
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Юра Ковтун
Пахнуло олдскульной Премьер лигой.
0
0
0
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