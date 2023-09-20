Такое тоже бывает.

Североирландский центральный защитник Крэйг Кэткарт всю свою карьеру, за исключением годовой отлучки в «Антверпен», провел в АПЛ. Воспитанник «Юнайтед» не сыграл ни разу за родной клуб, но имеет один матч в дубле. Причем по итогам сезона-2006/07 Крэйг Кэткарт получил приз «Молодой игрок года» имени Джимми Мерфи. Такая же награда, к примеру, была у Пол Скоулза, Уэса Брауна и Маркуса Рэшфорда.

Наибольшую известность Кэткарт получил благодаря игре за «Уотфорд» − там он провел целых девять сезонов или 262 матча. Только серьезная травма колена в сезоне-2017/18 лишила его футбола на полгода, но сразу после восстановления защитник занял свое место на поле.

Прошлый сезон Крейг провел в качестве капитана «Уотфорда» и сборной Северной Ирландии, но несмотря на то, что продолжал оставаться игроком основы клубы, который провел год в Чемпионшипе, летом стал свободным агентом.

«Спасибо всем людям в клубе, которые помогали мне на протяжении всего пути, во время взлетов и падений. Клуб дал мне очень многое, он стал мне другом на всю жизнь и дал воспоминания, которые никогда не забуду. Желаю всем, кто связан с «Уотфордом», всего наилучшего в будущем».

5 сентября стало известно о том, что Кэткарт подписал контракт с «Кортрейком», аутсайдером бельгийской лиги. Однако спустя ровно две недели, 19 сентября, Крейг внезапно объявил о завершении карьеры.

По данным бельгийского журналиста Саши Тавольери, 34-летний североирландец просто не смог мотивировать себя оставаться профессиональным футболистом.

Узнали себя?