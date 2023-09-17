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«Челси» и «Арсенал» нацелились на новый бразильский талант. «Коринтианс» уже отклонил предложение в £20 млн 😱

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«Арсенал» и «Челси» планируют побороться за бразильского вундеркинда «Коринтианса» Габриэла Москардо.

По информации бразильского журналиста Жорже Николы, «Арсенал» вступил в гонку за полузащитника, тогда как «Челси» следит за Москардо продолжительное время.

17-летний юноша дебютировал во взрослом футболе в начале года.

Сообщается, что летом «Челси» предлагал за игрока около £20 млн.

«Коринтианс» отклонил предложение, поскольку рассчитывает выручить большую сумму за футболиста. «Челси» сделает новое предложение в следующем году.

Издание Sport Witness пишет, что бразильский клуб отказался от предложения «Челси», поскольку узнал об интересе «Арсенала».

Добавим, что Москардо ценится за универсализм: он может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке.

3 комментария

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Wekil Halylow
Артета : дайте мне 11 Габриелов и я выйграю Лига чемпионов.
+8
0
+8
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Доминатор3000
Три Габриэля в Арсенале есть.
Ещё один не помешает 🙂
+5
0
+5
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Ноно Гомес
по имени должен быть в Арсенале))
+4
0
+4
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