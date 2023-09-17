«Арсенал» и «Челси» планируют побороться за бразильского вундеркинда «Коринтианса» Габриэла Москардо.

По информации бразильского журналиста Жорже Николы, «Арсенал» вступил в гонку за полузащитника, тогда как «Челси» следит за Москардо продолжительное время.

17-летний юноша дебютировал во взрослом футболе в начале года.

Сообщается, что летом «Челси» предлагал за игрока около £20 млн.

«Коринтианс» отклонил предложение, поскольку рассчитывает выручить большую сумму за футболиста. «Челси» сделает новое предложение в следующем году.

Издание Sport Witness пишет, что бразильский клуб отказался от предложения «Челси», поскольку узнал об интересе «Арсенала».

Добавим, что Москардо ценится за универсализм: он может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке.