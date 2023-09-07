Игрок «Эвертона» Деле Алли продолжал улыбается, снимая штраф за парковку со своего Ламбо, стоимостью 260 тысяч фунтов.

27-летний полузащитник «Эвертона» обедал со своим другом и новичком «МЮ» Серхио Регилоном. Парней насмешило уведомление о штрафе в размере 60 фунтов.

Фиолетовый Lamborghini Urus 4x4 Алли оставался на двойной желтой полосе около двух часов.

Друзья обедали в шикарном ресторане 20 Stories в Манчестере. На поле в этом сезоне ни один из них еще не появлялся. Деле выбыл из строя из-за мышечной травмы, а Регилон только что перешел в аренду в «Манчестер Юнайтед».