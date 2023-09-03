Рейтинги середняка АПЛ.

EA Sports FC 24 выходит 29 сентября, разработчики во всю демонстрируют нововведения в продолжении серии FIFA, а также публикуют рейтинги игроков и команд в новом симуляторе.

На этот раз показали рейтинги игроков «Челси» - показатели удручающие.

Отметим, что рейтинг Михаила Мудрика остался таким же, как в FIFA23 - 75. Украинец - слабейший игрок команды с золотой карточкой.