Опубликованы рейтинги игроков «Челси» в EA Sports FC: похоже, даже разработчики не верят в команду - Мудрику дали уровень прошлого года
Рейтинги середняка АПЛ.
EA Sports FC 24 выходит 29 сентября, разработчики во всю демонстрируют нововведения в продолжении серии FIFA, а также публикуют рейтинги игроков и команд в новом симуляторе.
На этот раз показали рейтинги игроков «Челси» - показатели удручающие.
Отметим, что рейтинг Михаила Мудрика остался таким же, как в FIFA23 - 75. Украинец - слабейший игрок команды с золотой карточкой.
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