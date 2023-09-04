Что-то не поделили.

В сети завирусилось видео, на котором бывшие игроки «Сити» и «МЮ» ввязались в конфликт с болельщиком. Судя по всему, наиболее агрессивно вел себя экс-защитник сборной Англии Майка Ричардс - Кин даже пытается утихомирить коллегу, но чем дело закончилось - непонятно, видео обрывается.

Ждем реакцию английской общественности - возможно, в скором времени на Sky станет одним экспертом меньше.