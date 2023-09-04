In English, please
Блог

Эксперты Sky Sports Майка Ричардс и Рой Кин напали на случайного болельщика - все заснято на камеру

Клубы Клубы
Рой Кин Рой Кин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
Майка Ричардс Майка Ричардс
Футбол Футбол

Что-то не поделили.

В сети завирусилось видео, на котором бывшие игроки «Сити» и «МЮ» ввязались в конфликт с болельщиком. Судя по всему, наиболее агрессивно вел себя экс-защитник сборной Англии Майка Ричардс - Кин даже пытается утихомирить коллегу, но чем дело закончилось - непонятно, видео обрывается.

Ждем реакцию английской общественности - возможно, в скором времени на Sky станет одним экспертом меньше.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Мансуров
Майка добряк если честно. видимо болела задолбал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
2-х секундное видео? серьезно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий