Эксперты Sky Sports Майка Ричардс и Рой Кин напали на случайного болельщика - все заснято на камеру
Что-то не поделили.
В сети завирусилось видео, на котором бывшие игроки «Сити» и «МЮ» ввязались в конфликт с болельщиком. Судя по всему, наиболее агрессивно вел себя экс-защитник сборной Англии Майка Ричардс - Кин даже пытается утихомирить коллегу, но чем дело закончилось - непонятно, видео обрывается.
Ждем реакцию английской общественности - возможно, в скором времени на Sky станет одним экспертом меньше.
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