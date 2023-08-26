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Кто будет в списке лучших бомбардиров АПЛ? Хейлунд наравне с Нуньесом, Салах близок к Холанду

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Прошло три тура АПЛ, а вместе с Эрлингом Холандом в списке лучших бомбардиров – Тайво Авонийи, Бриан Мбемо и Солли Марч. Хочется верить, что в этом сезоне в гонке бомбардиров задержатся парни из не топ-клубов, но, скорее всего, наверх подтянутся остальные звезды.

Вот, кого британские букмекеры считают главными претендентами на «Золотую бутсу» АПЛ-2023/24:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 2/5

Мохамед Салах («Ливерпуль») - 8/1

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») - 25/1

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») - 25/1

Александр Исак («Ньюкасл Юнайтед») - 25/1

Дарвин Нуньес («Ливерпуль») - 33/1

Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») - 33/1.

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