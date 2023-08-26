In English, please
Блог

Де Брюйне попросили выбрать самый сложный стадион АПЛ. «Энфилд» попал в тройку, но не стал первым

Клубы Клубы
Энфилд Энфилд
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Ньюкасл
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Манчестер Сити Манчестер Сити
Сент-Джеймс Парк Сент-Джеймс Парк
Эмирейтс Эмирейтс
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Довольно удивительное мнение.

В настоящее время хавбек «Сити» Кевин де Брюйне восстанавливается после травмы, которую он получил в матче против «Бернли». Бельгиец может пропустить до четырех месяцев.

В беседе со Sky Sports Де Брюйне спросили, какие выездные матчи АПЛ ему кажутся самыми сложными. Он выбрал между «Анфилдом» «Ливерпуля», «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасла» и «Эмирейтс» «Арсенала».

Плеймейкер поставил арену «Ньюкасла» на первое место, стадион «Ливерпуля» − на второе, а «Арсенал» − на третье, и объяснил свой выбор. Де Брюйне считает, что когда дела у «сорок» идут не очень хорошо, атмосфера на стадионе все равно располагает к игре.

«Энфилд» на втором месте оказался из-за того, что хотя атмосфера на вечерних матчах или в Лиге чемпионов на высоте, но, по его мнению, когда матч начинается в обед, то она уже не так сильна.

«Даже когда у них [«Ньюкасла»] не все получалось, атмосфера все равно была очень хорошей. Я думаю, что в случае с «Ливерпулем», я увидел разницу: очевидно, что для нас это большая игра, но я чувствую, что есть разница, когда это Лига чемпионов или вечерний матч, а когда ты играешь в 12 часов».

«По моим ощущениям, эти двое [«Ньюкасл» и «Ливерпуль»] имеют лучшую атмосферу, чем «Арсенал». Мне кажется, что в прошлом году было намного, намного лучше».

В прошлом сезоне «Сити» сделал требл, но в гостях у «Ньюкасла» и «Ливерпуля» добился разных результатов. На «Сент»Джеймс Парк» случился триллер на 3:3, а на «Энфилде» «Ливерпуль» выиграл 1:0.

Одно очко в двух этих матчах не помешало клубу в пятый раз за последние шесть сезонов завоевать титул чемпиона.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kossuth
Это ЭНФИЛД 💪🤟
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий