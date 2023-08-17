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Агент 007 - Холанд не забил ни в одном из решающих матчей «Манчестер Сити»

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Но выиграл уже 4 трофея.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. «Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы в Афинах.

При этом Холанд не забил ни одного гола в 7 финальных играх за трофеи – 2 решающих матчах турниров (с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и с «Интером» в Лиге чемпионов), 3 матчах за Суперкубки (с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в Суперкубке Англии и с «Севильей» в Суперкубке Европы) и еще 2 полуфиналах.

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Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.

5 комментариев

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Анвар Сауров
А может дело в том , что в этих матчах Холланд играл немного другую роль? Освобождая пространство для вингеров и хавбеков, при этом принося пользу в подыгрыше когда вратарь выбивает мяч
+6
-2
+4
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Sgi
Ответ Анвар Сауров
А может дело в том , что в этих матчах Холланд играл немного другую роль? Освобождая пространство для вингеров и хавбеков, при этом принося пользу в подыгрыше когда вратарь выбивает мяч
Не . Дело в том, что он пропадает в важных матчах
+3
0
+3
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TravenS
Ответ Анвар Сауров
А может дело в том , что в этих матчах Холланд играл немного другую роль? Освобождая пространство для вингеров и хавбеков, при этом принося пользу в подыгрыше когда вратарь выбивает мяч
🤦‍♂️
+2
0
+2
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vwzx8mx5vh
Ответ Анвар Сауров
А может дело в том , что в этих матчах Холланд играл немного другую роль? Освобождая пространство для вингеров и хавбеков, при этом принося пользу в подыгрыше когда вратарь выбивает мяч
А забивать он не должен чтоли?)
0
0
0
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