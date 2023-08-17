Но выиграл уже 4 трофея.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. «Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы в Афинах.

При этом Холанд не забил ни одного гола в 7 финальных играх за трофеи – 2 решающих матчах турниров (с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и с «Интером» в Лиге чемпионов), 3 матчах за Суперкубки (с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в Суперкубке Англии и с «Севильей» в Суперкубке Европы) и еще 2 полуфиналах.

Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.