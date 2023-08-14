11 комментариев

«Ливерпуль» хочет разобраться с «Челси». Владельцы мерисайдцев не верят, что траты Боули соответствуют правилам АПЛ
Терпение FSG подошло к концу.
У «Ливерпуля» выдалась тяжелая неделя: «Челси» практически увел у него из-под носа двух полузащитников, Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Игрок «Брайтона» отказался переходить на «Энфилд», так как уже согласовал условия с лондонцами, а в переговорах с «Саутгемтоном» все решили деньги. После того, как Тодд Боули возглавил «синих» средства вовсе перестали быть для них проблемой — за год и несколько месяцев клуб потратил сумасшедшие £800 млн.
В компании FSG, которой принадлежит «Ливерпуль», сомневаются, что такие траты вписываются в правила ФФП, поэтому владельцы клуба прилетели в Англию, сообщает Феликст Джонстон.
Они хотят провести переговоры с Премьер-лигой, чтобы убедиться, что там внимательно следят за расходами «Челси». «Ливерпуль» не верит, что потраченные «Челси» 800 миллионов фунтов за последние три трансферных окна вписываются в правила Премьер-Лиги. «Красные» уже подготовили информацию, чтобы официально подать жалобу на «Челси» в Премьер-лигу, если итоги переговоров будут вызывать доверие.
Дополнительно владелец мерсисайдцев Джон Генри попросил юридическую команду клуба проследить за тем, как «Челси» будет достигать соглашения по Мойсесу Кайседо с «Брайтоном».
Ваши ставки: кто кого? 😄
Ну Боули такой пришел - посмотрел на инфраструктуру, оценил - Рома делал все четко.... Ну и куда ему тратить 2,2 лярда? Покупать всех кого можно за бешеные бабки естественно. Ну и мы наглядно наблюдаем безумие с трансферами от человека, который думал, что в футбол играют командой из 12-ти человек, а лучшая схема 4-4-3.
Юра мы всё прос…ли…
Ну и про Сити все придуманные кейсы касаются давно минувших дней. В то время как боуля все видят прямо сейчас