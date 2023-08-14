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«Ливерпуль» хочет разобраться с «Челси». Владельцы мерисайдцев не верят, что траты Боули соответствуют правилам АПЛ

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Футбол Футбол

Терпение FSG подошло к концу.

У «Ливерпуля» выдалась тяжелая неделя: «Челси» практически увел у него из-под носа двух полузащитников, Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Игрок «Брайтона» отказался переходить на «Энфилд», так как уже согласовал условия с лондонцами, а в переговорах с «Саутгемтоном» все решили деньги. После того, как Тодд Боули возглавил «синих» средства вовсе перестали быть для них проблемой — за год и несколько месяцев клуб потратил сумасшедшие £800 млн.

В компании FSG, которой принадлежит «Ливерпуль», сомневаются, что такие траты вписываются в правила ФФП, поэтому владельцы клуба прилетели в Англию, сообщает Феликст Джонстон.

Они хотят провести переговоры с Премьер-лигой, чтобы убедиться, что там внимательно следят за расходами «Челси». «Ливерпуль» не верит, что потраченные «Челси» 800 миллионов фунтов за последние три трансферных окна вписываются в правила Премьер-Лиги. «Красные» уже подготовили информацию, чтобы официально подать жалобу на «Челси» в Премьер-лигу, если итоги переговоров будут вызывать доверие.

Дополнительно владелец мерсисайдцев Джон Генри попросил юридическую команду клуба проследить за тем, как «Челси» будет достигать соглашения по Мойсесу Кайседо с «Брайтоном».

Ваши ставки: кто кого? 😄

11 комментариев

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Кашшай Чакырович
Команда, которая играет чуть ли не в самый трусливый футбол среди топ клубов ,которая существовала на преступные деньги украденные из России ,которая потратили больше всех на трансферы ,точно должна быть проверена и забанена лет на 100! Меня удивляют ,что есть русские, которые болеют за этот памятник преступности и либерального геноцида русского народа 90 ых !
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BillShen
Так это же понятно - Боули купил (отжал) Челси у Ромки за 4,2 лярда. При этом 2 лярда пошли на поддержание страны гражданином которой является один белобрысый канонир (до сих пор не передали Ромка еще какие-то условия ставит), а 2,2 на "развитие" Челси.
Ну Боули такой пришел - посмотрел на инфраструктуру, оценил - Рома делал все четко.... Ну и куда ему тратить 2,2 лярда? Покупать всех кого можно за бешеные бабки естественно. Ну и мы наглядно наблюдаем безумие с трансферами от человека, который думал, что в футбол играют командой из 12-ти человек, а лучшая схема 4-4-3.
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Live_Kost
Лучше бы не жлобил, а отдал за Лавию требуемые 50 млн. Теперь и без Кайседо и без Лавии.
Юра мы всё прос…ли…
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#SharkTeam
Ответ Ibra Isaev
С учетом трансфера Кайседо через амортизацию Челси потратил всего 255 млн фунтов за последние 12 месяцев, а заработал 275 млн фунтов. Как же у всех бомбит от Боули, которого считали дурачком, а он оказался гением, использующим новые совершенно легальные и честные методы для обхода «устоявшихся» правил. Всех переиграл вот и бомбит)))) 125 нарушений ффп Сити вас устраивают?)) У Челси то все честно и спонсоры не пластмассовые. А бан который был наложен три года назад связан с подписанием несовершеннолетних игроков, а не с финансовыми нарушениями, если что. Смиритесь, в Челси не дураки сидят, как в Барселоне, это профессиональный футбольный клуб..
Отборный бред.
Ну и про Сити все придуманные кейсы касаются давно минувших дней. В то время как боуля все видят прямо сейчас
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Владислав Романов
Ответ Ibra Isaev
С учетом трансфера Кайседо через амортизацию Челси потратил всего 255 млн фунтов за последние 12 месяцев, а заработал 275 млн фунтов. Как же у всех бомбит от Боули, которого считали дурачком, а он оказался гением, использующим новые совершенно легальные и честные методы для обхода «устоявшихся» правил. Всех переиграл вот и бомбит)))) 125 нарушений ффп Сити вас устраивают?)) У Челси то все честно и спонсоры не пластмассовые. А бан который был наложен три года назад связан с подписанием несовершеннолетних игроков, а не с финансовыми нарушениями, если что. Смиритесь, в Челси не дураки сидят, как в Барселоне, это профессиональный футбольный клуб..
Ну, с гением Вы погорячились, в остальном полностью согласен
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