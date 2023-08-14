11 комментариев

Терпение FSG подошло к концу.

У «Ливерпуля» выдалась тяжелая неделя: «Челси» практически увел у него из-под носа двух полузащитников, Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Игрок «Брайтона» отказался переходить на «Энфилд», так как уже согласовал условия с лондонцами, а в переговорах с «Саутгемтоном» все решили деньги. После того, как Тодд Боули возглавил «синих» средства вовсе перестали быть для них проблемой — за год и несколько месяцев клуб потратил сумасшедшие £800 млн.

В компании FSG, которой принадлежит «Ливерпуль», сомневаются, что такие траты вписываются в правила ФФП, поэтому владельцы клуба прилетели в Англию, сообщает Феликст Джонстон.

Они хотят провести переговоры с Премьер-лигой, чтобы убедиться, что там внимательно следят за расходами «Челси». «Ливерпуль» не верит, что потраченные «Челси» 800 миллионов фунтов за последние три трансферных окна вписываются в правила Премьер-Лиги. «Красные» уже подготовили информацию, чтобы официально подать жалобу на «Челси» в Премьер-лигу, если итоги переговоров будут вызывать доверие.

Дополнительно владелец мерсисайдцев Джон Генри попросил юридическую команду клуба проследить за тем, как «Челси» будет достигать соглашения по Мойсесу Кайседо с «Брайтоном».

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