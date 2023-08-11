🤔 Подвинься, «Бернли», у тебя появился конкурент. Угадаете по фото, кого подписал «Фулхэм»?
Лондонский «Фулхэм» решил не отставать от «Бернли», который обожает завуалировано представлять новичков команды.
Но, пожалуй, клуб АПЛ переиграл вообще всех. Их анонс - настоящий ребус.
Попробуйте. Вот вся вводная информация.
Да, лишь самые любознательные помнят историю про парня, который может ускользнуть.
Это Адама Траоре, подписавший контракт на правах свободного агента.
Кто-нибудь догадался?
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