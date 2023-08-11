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🤔 Подвинься, «Бернли», у тебя появился конкурент. Угадаете по фото, кого подписал «Фулхэм»?

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Лондонский «Фулхэм» решил не отставать от «Бернли», который обожает завуалировано представлять новичков команды.

Но, пожалуй, клуб АПЛ переиграл вообще всех. Их анонс - настоящий ребус.

Попробуйте. Вот вся вводная информация.

Да, лишь самые любознательные помнят историю про парня, который может ускользнуть.

Это Адама Траоре, подписавший контракт на правах свободного агента.

Кто-нибудь догадался?

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