Лондонский «Фулхэм» решил не отставать от «Бернли», который обожает завуалировано представлять новичков команды.

Но, пожалуй, клуб АПЛ переиграл вообще всех. Их анонс - настоящий ребус.

Попробуйте. Вот вся вводная информация.

Да, лишь самые любознательные помнят историю про парня, который может ускользнуть.

Это Адама Траоре, подписавший контракт на правах свободного агента.

Кто-нибудь догадался?