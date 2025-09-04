💥 Opta освежила прогноз на сезон АПЛ: шансы «МЮ» на титул в шесть раз ниже 🤯, чем у «Тоттенхэма». И есть явный фаворит
АПЛ стартовала и даже можно сделать микровыводы. Международный перерыв – чем еще заняться?
Доверимся Opta. Компания освежила прогноз на исход сезона. Есть явный фаворит.
Любопытно, что Opta больше верит во второе место «Челси» или «Ман Сити», чем в титул «Арсенала».
А вы ждете «золотой дубль» «Ливерпуля»?
Челси и в прошлом сезоне умудрялись долгое время быть вторыми, сильный спад случился из-за травмы и впоследствии плохой формы Джексона. Сейчас у них сильно обновлен состав под Мареску, скинуты несколько пассажиров, при этом умение набирать очки при неудовлетворительной игре осталось. Единственная проблема, это прошедший КЧМ, но опять же, Челси практически на каждую позицию дублера взял!
Это вообще как?! «Арсенал» не первый, но он тогда и не второй и не третий, а вообще четвёртый, получается?
Сити устал от Пепа, да и сам Пеп устал от футбола. Ещё пару тройку матчей чольют и отрыв будет двузначным от Ливерпуля. Пеп- пора на пенсию.
А у самих на картинке в это время «Арсенал» на втором месте.