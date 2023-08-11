In English, please
Блог

После новости о трансфере Кайседо Клоппу припомнили его слова от 2016 года. Тогда немец дал обещание, которое теперь нарушил🤷🏼‍♂️

Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Не очень хорошо получилось.

В 2016 году «МЮ» выкупил у «Ювентуса» Погба за 100 миллионов евро. Юрген Клопп, на тот момент лишь год проработавший с «Ливерпулем», сокрушался по поводу суммы трансфера.

«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов и он травмируется, эти деньги вылетают в трубу, ведь футбол – это командный вид спорта. Каждый понимает игру по-своему. Конечно, всегда хочется заполучить лучших игроков, но для успеха нужно прежде всего построить команду.

Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому».

Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» покупает Мойсеса Кайседо за 140 миллионов долларов.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Когда видишь у соседа крутую тачку и говоришь "вот если бы у меня было столько денег, я бы тратил их поумнее". В итоге покупаешь тачку подороже, а говорил так просто из зависти.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtxck5467f
7 лет назад сумма в 100 млн шокировала многих. Сейчас это нормальное явление на трансферном рынке. Поэтому смысла нет припоминать что-то Клоппу.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football poet
Центр: Кайседо-МакАлистер-Соболосаи это очень сильно выглядит на бумаге, наверное самый работоспособный центр поля в АПЛ
Плюс на замене Тьяго, Джнос, поздравления Ливерпулю, в этом сезоне будет реальная заруба
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Робот
Ответ Football poet
Центр: Кайседо-МакАлистер-Соболосаи это очень сильно выглядит на бумаге, наверное самый работоспособный центр поля в АПЛ Плюс на замене Тьяго, Джнос, поздравления Ливерпулю, в этом сезоне будет реальная заруба
Каземиро-Бруно-Амбрабат: «Подержите наше пиво». И на замене Эриксен, Маунт.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rti2ckoni
Ответ CyberUnited
Когда видишь у соседа крутую тачку и говоришь "вот если бы у меня было столько денег, я бы тратил их поумнее". В итоге покупаешь тачку подороже, а говорил так просто из зависти.
100 миллионов евро за игрока 6 лет назад и 140 миллионов сейчас - абсолютно разные суммы. Тогда ещё не было трансферов Коутиньо, Мбаппе, Дембеле и других, коьорые сломали рынок. На данный момент, это даже не в топ 10 сумме.
Самое главное, чтобы оправдалось, а не так, как у МЮ с Погба.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Какой же идиотизм. Прошло 7 лет. Люди настолько хотят натягивать сову на глобус. Это даже не смешно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wayne ronaldo
Ответ Мистер Робот
Каземиро-Бруно-Амбрабат: «Подержите наше пиво». И на замене Эриксен, Маунт.
Маунт будет конечно же в основе играть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtxck5467f
7 лет назад сумма в 100 млн шокировала многих. Сейчас это нормальное явление на трансферном рынке. Поэтому смысла нет припоминать что-то Клоппу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Ответ rti2ckoni
100 миллионов евро за игрока 6 лет назад и 140 миллионов сейчас - абсолютно разные суммы. Тогда ещё не было трансферов Коутиньо, Мбаппе, Дембеле и других, коьорые сломали рынок. На данный момент, это даже не в топ 10 сумме. Самое главное, чтобы оправдалось, а не так, как у МЮ с Погба.
Ну так Погба переходил как готовый молодой топ, чуть ли не претендент на ЗМ, а не чел с одним сезоном в Брайтоне. Получилось как получилось, но на момент трансфера такая сумма за него выглядела вполне обоснованной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anti4ex
если-бы у меня был апельсин я бы обязательно поделился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джа-Джа Бинкс
Из написанного я не понял, кто ему это припомнил. Автор говорит о себе в третьем лице?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
смело бегущий ёжик
нужно учесть инфляцию с того далёкого 2016ого всё-таки. Сейчас сто мильонов по сути вполне бюджетный вариант :o)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
весёлый роджер
Неправ оказался. Алиссона и Ван Дайка в итоге взяли за 70 и 80 млн. Далеко не бюджетные трансферы и как, пожалели разве? Все-таки дело, видимо, не в психологии суммы трансфера, а в том, насколько сам трансфер соответствует запросам команды и задачам клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НРИ
Очередной ноунейм из которого клопп сделает топа , пока другие тратят деньги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Григоренко
Ответ Football poet
Центр: Кайседо-МакАлистер-Соболосаи это очень сильно выглядит на бумаге, наверное самый работоспособный центр поля в АПЛ Плюс на замене Тьяго, Джнос, поздравления Ливерпулю, в этом сезоне будет реальная заруба
плюс бачетич и смещенный в центр трент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JealousOne
Ответ Мистер Робот
Каземиро-Бруно-Амбрабат: «Подержите наше пиво». И на замене Эриксен, Маунт.
2 опорника? ты серьезно? скорее Маунт-Каземиро-Бруно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football poet
Ответ Мистер Робот
Каземиро-Бруно-Амбрабат: «Подержите наше пиво». И на замене Эриксен, Маунт.
Думаю будет все таки Каземиро-Бруно-Маунт, но центр тоже мощный, согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Exterior
Ответ Мистер Робот
Каземиро-Бруно-Амбрабат: «Подержите наше пиво». И на замене Эриксен, Маунт.
Ну у всех своя оценка. Кто то считает Мерседес самым лучшим автопромом, а кто то Порш или БМВ. Всем не угодишь. К тому же я не очень уверен что Каземиро и Амрабат будут играть одновременно, даже если его купят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdar Muhatov
Ответ wayne ronaldo
Маунт будет конечно же в основе играть.
ну если будет играть так как на предсезонке, то скорее будет на скамейке. мазать в таких убойных моментах.... это просто жесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newhood@icloud.com
Ответ CyberUnited
Когда видишь у соседа крутую тачку и говоришь "вот если бы у меня было столько денег, я бы тратил их поумнее". В итоге покупаешь тачку подороже, а говорил так просто из зависти.
Ну хз как, если б у меня были деньги на такую тачку , такую тачку я бы не купил - так говорят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JealousOne
Ответ rti2ckoni
100 миллионов евро за игрока 6 лет назад и 140 миллионов сейчас - абсолютно разные суммы. Тогда ещё не было трансферов Коутиньо, Мбаппе, Дембеле и других, коьорые сломали рынок. На данный момент, это даже не в топ 10 сумме. Самое главное, чтобы оправдалось, а не так, как у МЮ с Погба.
Не 140 млн, а 127 млн евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Ответ rti2ckoni
100 миллионов евро за игрока 6 лет назад и 140 миллионов сейчас - абсолютно разные суммы. Тогда ещё не было трансферов Коутиньо, Мбаппе, Дембеле и других, коьорые сломали рынок. На данный момент, это даже не в топ 10 сумме. Самое главное, чтобы оправдалось, а не так, как у МЮ с Погба.
Оба трансфера били рекорд АПЛ, так что думаю можно сравнивать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ CyberUnited
Когда видишь у соседа крутую тачку и говоришь "вот если бы у меня было столько денег, я бы тратил их поумнее". В итоге покупаешь тачку подороже, а говорил так просто из зависти.
в итоге спустя 7 лет, когда крутые тачки взяли уже все соседи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий