24 комментария

Не очень хорошо получилось.

В 2016 году «МЮ» выкупил у «Ювентуса» Погба за 100 миллионов евро. Юрген Клопп, на тот момент лишь год проработавший с «Ливерпулем», сокрушался по поводу суммы трансфера.

«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов и он травмируется, эти деньги вылетают в трубу, ведь футбол – это командный вид спорта. Каждый понимает игру по-своему. Конечно, всегда хочется заполучить лучших игроков, но для успеха нужно прежде всего построить команду.

Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому».

Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» покупает Мойсеса Кайседо за 140 миллионов долларов.