24 комментария

После новости о трансфере Кайседо Клоппу припомнили его слова от 2016 года. Тогда немец дал обещание, которое теперь нарушил🤷🏼♂️
Не очень хорошо получилось.
В 2016 году «МЮ» выкупил у «Ювентуса» Погба за 100 миллионов евро. Юрген Клопп, на тот момент лишь год проработавший с «Ливерпулем», сокрушался по поводу суммы трансфера.
«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов и он травмируется, эти деньги вылетают в трубу, ведь футбол – это командный вид спорта. Каждый понимает игру по-своему. Конечно, всегда хочется заполучить лучших игроков, но для успеха нужно прежде всего построить команду.
Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому».
Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» покупает Мойсеса Кайседо за 140 миллионов долларов.
Плюс на замене Тьяго, Джнос, поздравления Ливерпулю, в этом сезоне будет реальная заруба
Самое главное, чтобы оправдалось, а не так, как у МЮ с Погба.