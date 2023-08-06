Бенджамин Менди намерен потребовать от «Манчестер Сити» финансовой компенсации.

В прошлом месяце Менди подписал двухлетний контракт с клубом Лиги 1 «Лорьяном», всего через пять дней после того, как его оправдали в суде.

29-летний футболист, чей контракт с «Сити» истек летом, был оправдан Королевским судом Честера в изнасиловании женщины и попытке изнасилования еще одной. Это последовало за судом в январе, когда с Менди сняли шесть пунктов обвинения в изнасиловании и одно в сексуальном насилии.

Менди стал самым дорогим защитником в мире в 2017 году, когда «Сити» заплатил за французского левого защитника 52 миллиона фунтов стерлингов. В то время футбольный директор «Сити» Чики Бегиристайн назвал его «одним из лучших крайних защитников в мире».

Менди выиграл премьер-лигу в своем первом сезоне за «Сити», а затем стал частью сборной Франции, выигравшей чемпионат мира 2018 года в России. Однако его последняя игра была в августе 2021 года против «Тоттенхэма». Позже в том же месяце француз был заключен под стражу до января 2022 года, а в августе того же года впервые предстал перед судом.

Французское издание L'Equipe заявило, что Менди намерен потребовать от «Сити» финансовой компенсации после того, как его отстранили от команды. Действительно, переговоры между недавно подписанным защитником "Лорьяна" и его бывшими работодателями уже начались.

Когда Менди был отстранен «Сити», его зарплата якобы была заморожена клубом.

И в L'Equipe заявили, что игрок рассматривает, при каких условиях он мог бы вернуть всю или, по крайней мере, часть этой замороженной заработной платы.