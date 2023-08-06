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Похоже, Холанд растворяется в больших матчах. В 5 важнейших играх «Ман Сити» Эрлинг становился одним из худших 🥶🥶🥶

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Футбол Футбол

В воскресенье «Арсенал» забрал Суперкубок Англии, обыграв «Ман Сити» в серии пенальти. Удивительно, но Эрлинг Холанд не принес пользу Пепу – у него ни одного удара в створ и всего 13 касаний мяча, при этом ни одного в чужой штрафной. Норвежца заменили на 64-й минуте, у него худшая оценка в команде по версии SofaScore.

А это точно удивляет? Оказалось, не должно: у Холанда слабые показатели в важных играх за «Сити». Вот результаты последних четырех, среди них полуфинал и финал ЛЧ, Кубок Англии и Суперкубок.

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Кстати, год назад Эрлинг также не показал ничего выдающегося в Суперкубке с «Ливерпулем». Это был худший результат среди всех полевых игроков.

4 комментария

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Ответ Jhon Jhon
Так сити сам растворяется в больших матчах)
Особенно в ответном с Реалом, растворился аки аспирин в стакане))))
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+2
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Так сити сам растворяется в больших матчах)
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-1
0
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Молодой еще, есть время сделать правильные выводы и научиться.
0
0
0
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