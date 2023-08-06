В воскресенье «Арсенал» забрал Суперкубок Англии, обыграв «Ман Сити» в серии пенальти. Удивительно, но Эрлинг Холанд не принес пользу Пепу – у него ни одного удара в створ и всего 13 касаний мяча, при этом ни одного в чужой штрафной. Норвежца заменили на 64-й минуте, у него худшая оценка в команде по версии SofaScore.

А это точно удивляет? Оказалось, не должно: у Холанда слабые показатели в важных играх за «Сити». Вот результаты последних четырех, среди них полуфинал и финал ЛЧ, Кубок Англии и Суперкубок.

Кстати, год назад Эрлинг также не показал ничего выдающегося в Суперкубке с «Ливерпулем». Это был худший результат среди всех полевых игроков.