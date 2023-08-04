Новичок «Ман Сити» Йошко Гвардиол признался, что не относится к числу полиглотов.

«Мне всего 21 год, понимаете. Немецкий - действительно сложный язык. Хочу сказать, что я старался изо всех сил, но... Его трудно выучить», - признался хорват.

Гвардиол играл в течение двух лет в «РБ Лейпциг», однако, как он упомянул, так и не смог освоить немецкий язык. Впрочем, это не помешало ему показывать футбол высочайшего класса в Бундеслиге.

Для сравнения: Коллега Гвардиола по сборной Хорватии Матео Ковачич говорит на пяти языках.