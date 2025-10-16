Рио Фердинанд пригласил на подкаст Стивена Джеррарда и попросил легенду мерсисайдцев собрать состав из пяти лучших товарищей по команде. Стиви Джи сразу отметил:

«Я хочу составить две команды – товарищи по «Ливерпулю» и по сборной, можно? Я просто не могу не включить в команду Уэйна Руни и Пола Скоулза. Я никак не могу выбрать между Скоулзом и Алонсо. Конечно, с Хаби я играл гораздо дольше, но я так много лет наблюдал за игрой Скоулзи и понимаю, на каком уровне была его игра. Поэтому хочу собрать два состава».

Из соотечественников Стиви Джи выбрал Уэйна Руни, Алана Ширера, Пола Скоулза, Фрэнка Лэмпарда и Эшли Коула.

А из экс-одноклубников отметил Фернандо Торреса, Луиса Суареса, Хаби Алонсо, Диди Хаманна и Сами Хююпя.

Как вам получившиеся составы?