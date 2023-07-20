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Американская мечта: топ-5 самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Федерико Бернардески Федерико Бернардески
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес
Клубы Клубы
Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье
Джердан Шакири Джердан Шакири
Футбол Футбол

Высшая футбольная лига (МЛС) стала популярным направлением для опытных футболистов, подходящих к заключительному этапу своей карьеры. В США они могут рассчитывать на высокую заработную плату и комфортные условия.

Давайте посмотрим на пятерку самых высокооплачиваемых звезд чемпионата.

Федерико Бернардески («Торонто»), 6,3 млн долларов

Федерико Бернардески не смог полностью реализоваться в Европе. Его контракт с «Ювентусом» истек в 2022 году, итальянский вингер перешел в МЛС, в «Торонто» и сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков американской лиги.

Сообщается, что Бернардески зарабатывает 6,3 миллиона долларов в год. Однако его выступления не совсем соответствуют его зарплате. В этом сезоне 29-летний футболист забил всего три гола и отдал две результативные передачи в 21 матче МЛС.

Хавьер Эрнандес («ЛА Гэлакси»), 7,4 млн долларов

Бывший нападающий «МЮ» и «Мадрида» Хавьер «Чичарито» Эрнандес играет за «Лос-Анджелес Гэлакси» с января 2020 года. В то время он был самым высокооплачиваемым игроком МЛС и проделал неплохую работу для клуба за свои три с половиной сезона.

В 83 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» Эрнандес забил 39 голов и сделал семь результативных передач. Чичарито - лучший бомбардир Мексики за всю историю и один из самых популярных нападающих своего поколения.

В этом сезоне 35-летнему футболисту пришлось нелегко: он забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в девяти матчах МЛС и Открытого кубка США.

Лоренцо Инсинье («Торонто»), 7,5 млн долларов

Болельщики были потрясены, узнав в январе 2022 года, что Лоренцо Инсинье подписал соглашение с клубом МЛС.  Инсинье в то время был выдающимся игроком и капитаном «Наполи», а летом 2021 года выиграл титул Евро с Италией.

Однако, когда футболисту уже перевалило за 30, ему не хотелось упускать такое выгодное предложение. Он получает до 7,5 миллионов долларов в год в клубе МЛС.

В 27 матчах во всех соревнованиях с момента прихода в клуб в 2022 году Инсинье забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Джердан Шакири («Чикаго Файр»), 8,2 млн долларов

Джердан Шакири стал самым дорогим трансфером в истории «Чикаго Файр»: сумма сделки составила около 6,5 миллионов долларов.

Футболист сборной Швейцарии также вытеснил Инсинье с поста самого высокооплачиваемого игрока в лиге, по контракту он ежегодно получает зарплату в размере 8,2 млн долларов.

В этом сезоне Шакири забил три гола и отдал пять результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Опыт Шакири пошел на пользу «Чикаго Файр».

Лионель Месси («Интер Майями»), 54 млн долларов

Разумеется, Лионель Месси — самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Семикратный обладатель Золотого мяча присоединился к «Интер Майами» этим летом после истечения срока его контракта с «Пари Сен-Жермен».

Месси, несмотря на то, что ему 35 лет, сохраняет феноменальную форму и может изменить ситуацию для «Интер Майами», который в настоящее время находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

Согласно сообщениям, Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС с огромным отрывом. Аргентинец еще не дебютировал за клуб, где будет зарабатывать 54 млн долларов в год.

1 комментарий

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Николай Кузнецов
Катерина, вы ошиблись в конце.
Месси уже 36 лет)
+3
0
+3
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