Высшая футбольная лига (МЛС) стала популярным направлением для опытных футболистов, подходящих к заключительному этапу своей карьеры. В США они могут рассчитывать на высокую заработную плату и комфортные условия.

Давайте посмотрим на пятерку самых высокооплачиваемых звезд чемпионата.

Федерико Бернардески («Торонто»), 6,3 млн долларов

Федерико Бернардески не смог полностью реализоваться в Европе. Его контракт с «Ювентусом» истек в 2022 году, итальянский вингер перешел в МЛС, в «Торонто» и сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков американской лиги.

Сообщается, что Бернардески зарабатывает 6,3 миллиона долларов в год. Однако его выступления не совсем соответствуют его зарплате. В этом сезоне 29-летний футболист забил всего три гола и отдал две результативные передачи в 21 матче МЛС.

Хавьер Эрнандес («ЛА Гэлакси»), 7,4 млн долларов

Бывший нападающий «МЮ» и «Мадрида» Хавьер «Чичарито» Эрнандес играет за «Лос-Анджелес Гэлакси» с января 2020 года. В то время он был самым высокооплачиваемым игроком МЛС и проделал неплохую работу для клуба за свои три с половиной сезона.

В 83 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» Эрнандес забил 39 голов и сделал семь результативных передач. Чичарито - лучший бомбардир Мексики за всю историю и один из самых популярных нападающих своего поколения.

В этом сезоне 35-летнему футболисту пришлось нелегко: он забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в девяти матчах МЛС и Открытого кубка США.

Лоренцо Инсинье («Торонто»), 7,5 млн долларов

Болельщики были потрясены, узнав в январе 2022 года, что Лоренцо Инсинье подписал соглашение с клубом МЛС. Инсинье в то время был выдающимся игроком и капитаном «Наполи», а летом 2021 года выиграл титул Евро с Италией.

Однако, когда футболисту уже перевалило за 30, ему не хотелось упускать такое выгодное предложение. Он получает до 7,5 миллионов долларов в год в клубе МЛС.

В 27 матчах во всех соревнованиях с момента прихода в клуб в 2022 году Инсинье забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Джердан Шакири («Чикаго Файр»), 8,2 млн долларов

Джердан Шакири стал самым дорогим трансфером в истории «Чикаго Файр»: сумма сделки составила около 6,5 миллионов долларов.

Футболист сборной Швейцарии также вытеснил Инсинье с поста самого высокооплачиваемого игрока в лиге, по контракту он ежегодно получает зарплату в размере 8,2 млн долларов.

В этом сезоне Шакири забил три гола и отдал пять результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Опыт Шакири пошел на пользу «Чикаго Файр».

Лионель Месси («Интер Майями»), 54 млн долларов

Разумеется, Лионель Месси — самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Семикратный обладатель Золотого мяча присоединился к «Интер Майами» этим летом после истечения срока его контракта с «Пари Сен-Жермен».

Месси, несмотря на то, что ему 35 лет, сохраняет феноменальную форму и может изменить ситуацию для «Интер Майами», который в настоящее время находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

Согласно сообщениям, Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС с огромным отрывом. Аргентинец еще не дебютировал за клуб, где будет зарабатывать 54 млн долларов в год.