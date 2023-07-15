7 комментариев

Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма», где был капитаном в 24 года. Самый талантливый опорник Англии 2020-х стал самым дорогим английским футболистом – за Рейса заплатили 122 миллиона евро.

За пределами поля 24-летнего Деклана поддерживает его давняя подруга Лорен Фрайер, с которой он познакомился еще в школе.

Пара вместе уже семь лет, о чем стало известно после того, как Лорен опубликовала пост, сделанный в октябре 2021 года, когда они отмечали шестилетнюю годовщину свадьбы.

У Деклана и Лорен есть ребенок – сын Джуд. Хотя Деклан не подтверждал факт рождения сына, в прошлом сезоне он сделал татуировку с именем своего ребенка и датой его рождения – 07.08.2022.