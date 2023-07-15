In English, please
Блог

Кто поддерживает самого дорого английского футболиста за пределами поля? Познакомилась с Райсом еще в школе и уже родила ему ребенка ❤️❤️❤️

Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
Деклан Райс Деклан Райс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма», где был капитаном в 24 года. Самый талантливый опорник Англии 2020-х стал самым дорогим английским футболистом – за Рейса заплатили 122 миллиона евро.

За пределами поля 24-летнего Деклана поддерживает его давняя подруга Лорен Фрайер, с которой он познакомился еще в школе.

Пара вместе уже семь лет, о чем стало известно после того, как Лорен опубликовала пост, сделанный в октябре 2021 года, когда они отмечали шестилетнюю годовщину свадьбы.

У Деклана и Лорен есть ребенок – сын Джуд. Хотя Деклан не подтверждал факт рождения сына, в прошлом сезоне он сделал татуировку с именем своего ребенка и датой его рождения – 07.08.2022.

Lauren Fryer
Declan Rice and Lauren Fryer
Declan Rice and Lauren Fryer
Declan Rice and his girlfriend Lauren Fryer

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Нетипичный выбор для футболиста.
В этом плане похож на Кейна.
Совет да любовь.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Арг
Поддерживает? Он что, инвалид или дедушка?
Поддерживать можно не только физически, держу в курсе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanley_77
Ответ Доминатор3000
Нетипичный выбор для футболиста. В этом плане похож на Кейна. Совет да любовь.
скорее на семшова, судя по весу подруги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ TravenS
Поддерживать можно не только физически, держу в курсе
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Арг
Комментарий удален модератором
Кто я такой, чтобы что-то рассказывать местным подросткам?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Арг
Ты балабол. Так и запишем
Оскорбляет пользователей, так и отправим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий