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«Он проводит больше времени в зале, чем на поле». Фанаты «Челси» ошеломлены трансформацией Мудрик

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
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Болельщики «Челси» ошеломлены трансформацией тела Михаила Мудрика. Вингер присоединился к лондонцам в январе, и за полгода не принес команде много пользы, ни разу не забив в 17 матчах.

Но на предсезонку Мудрик, похоже, возвращается совершенно новым человеком. Во время презентации новой формы «Челси» болельщики обратили внимание на размеры Михаила. Мудрик действительно выглядел подтянутым.

Mykhailo Mudryk looked buffed up as he modelled Chelsea's new kit

💭 «Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле».

💭 «Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?»

Chelsea fans were left stunned with Mykhailo Mudryk's bulked up body transformation

9 комментариев

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Bob_Stone
Фернандо Мудрик 😀
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and_ru
На Полтавских галушках раздобрел, а они спортзал, спортзал...
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liv6
перекачался
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fidgety_heart
Это уже Марк Уолберг какой-то. В скорости только потеряет от этого
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Дмитрий Джи
Ответ Kanonir152
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в чем тупость
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Gunner-98
Ну сиськи точно подросли, на счёт остального спорно...
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vdm23
Ответ Kanonir152
Комментарий удален модератором
по сравнению с тобой он Эйнштейн
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Kanonir152
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xDe xDe
Таким игрокам, как Мудрик, с этим делом не стоит перебарщивать. Всё-таки в его арсенале ключевое место занимает скорость, которая запросто, хоть и не обязательно, может снизиться. Как пример - Бэйл, в Реале перекачавшийся. И даже Винисиус сейчас потерял часть той лёгкости и грации, по сравнению с тем, когда переходил. Хотя определённая масса, конечно, нужна, без неё никуда.
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K. Eropegov
>> Фанаты «Челси» ошеломлены трансформацией Мудрик

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