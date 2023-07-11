9 комментариев

Болельщики «Челси» ошеломлены трансформацией тела Михаила Мудрика. Вингер присоединился к лондонцам в январе, и за полгода не принес команде много пользы, ни разу не забив в 17 матчах.

Но на предсезонку Мудрик, похоже, возвращается совершенно новым человеком. Во время презентации новой формы «Челси» болельщики обратили внимание на размеры Михаила. Мудрик действительно выглядел подтянутым.

💭 «Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле».

💭 «Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?»