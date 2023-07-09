По данным португальских инсайдеров, «Арсенал» нацелился на Мехди Тареми из «Порту».

Тареми хорошо известен в Европе, поскольку за последние годы забил несколько впечатляющих голов в Лиге чемпионов. Один из таких – красота в ворота «Челси».

Для «Арсенала» важен его опыт в еврокубках, поэтому лондонцы готовы потратить 17 млн евро за 30-летнего иранца. У Тареми остался год контракта, но «Порту» не планирует просто так расставаться с игроком. В прошлом сезоне форвард забил 31 мяч.