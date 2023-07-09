In English, please
Блог

«Арсенал» хочет купить 30-летнего форварда. У него большой опыт в ЛЧ, а в прошлом сезоне забил 31 мяч

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Мехди Тареми Мехди Тареми
Футбол Футбол

По данным португальских инсайдеров, «Арсенал» нацелился на Мехди Тареми из «Порту».

Тареми хорошо известен в Европе, поскольку за последние годы забил несколько впечатляющих голов в Лиге чемпионов. Один из таких – красота в ворота «Челси».

Для «Арсенала» важен его опыт в еврокубках, поэтому лондонцы готовы потратить 17 млн евро за 30-летнего иранца. У Тареми остался год контракта, но «Порту» не планирует просто так расставаться с игроком. В прошлом сезоне форвард забил 31 мяч.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Сезон длинный ,пригодится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Губайдуллин
Игрок отличный, хоть и не вижу его в Арсенале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
А вот это интересно…
Явно предпочтительнее Нкетиа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
Ему 31 в этом году, как-то не вписывается в концепцию Артеты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий