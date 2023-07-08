Ричарлисон рассказал, что бывший менеджер «Тоттенхэма» Антонио Конте почти два часа ругал его за комментарии прессе – все из-за жалоб на игровое время.

«Я совершил ошибку, дав интервью, в котором сказал о недостатке игрового времени. Позже я извинился и сказал, что он может меня наказать. Он отчитал меня, чтобы показать, что он главный. Почти два часа ругал меня на глазах у всех», – вспоминал бразилец.

А вот что сказал Ричарлисон в послематчевом интервью после поражения от «Милана» в Лиге чемпионов: «Посмотрим, что Конте скажет завтра, но здесь тоже нет дураков, я профессионал, я работаю каждый день и хочу играть.

Этот сезон, извините за слово, был хреновым, потому что у меня не было игровых минут, я также пострадал из-за травмы. Но когда я выхожу на поле, я отдаю свою жизнь. Я хорошо провел две игры, думаю, я должен был играть, но я не должен плакать по этому поводу».

Конте ответил через день, заявив, что форвард был эгоистичен в своих комментариях: «Он сказал, что его сезон был хреновым, и он прав. Его сезон был не очень хорошим. У него были травмы, он играл и забивал в Лиге чемпионов, потом поехал на чемпионат мира, а затем получил серьезную травму.

Он не забил ни одного гола за нас. Я думаю, он был честен, когда сказал, что его сезон не удался. Его сезон еще не закончен. Если он заслуживает играть, я дам ему такую возможность. В остальной части интервью, я думаю, он понял, что совершил ошибку. Когда вы говорите «я», а не «мы», вы поступаете эгоистично».