Спойлер: ничего хорошего для португальца.

Саудовская Аравия стала главной темой летнего трансферного окна, поэтому SPORTBible решил посмотреть, как «Аль-Наср» и Криштиану Роналду будут чувствовать себя в АПЛ.

Ряд известных игроков, в том числе действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Нголо Канте и Рубен Невеш, согласились переехать на Ближний Восток. Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак», а Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри получали предложение от местных команд.

Поскольку все больше игроков и тренеров предпочитают подзаработать в Саудовской профессиональной лиге, интересно было бы проверить, как проявит себя в АПЛ серебряный призер лиги «Аль-Наср».

Для этого понадобился Football Manager 2023, в котором «Аль-Наср» в сезоне-2022/2023 АПЛ заменил «Борнмут».

Итак, сразу ответ на вопрос, какое же место занял саудовский клуб: после 38 туров с 29 очками клуб Роналду стал 19-м, выиграв 8 матчей, проиграв 25 и 5 раз сыграв вничью.

Возможно, что именно такого результата вы и ожидали, однако если детально рассматривать симуляцию, то выясняется, что дела пошли под откос во второй половине сезона: клуб одержал в последних 12 играх всего одну победу.

Для самого Роналду это было более чем достойное возвращение, так как он стал восьмым в списке бомбардиров, забив 14 голов.

Однако, что точно не понравится португальцу, так это его средний рейтинг − 6,85. Это меньше, чем у 30-летнего атакующего полузащитника Гонсало Мартинеса − 7,21.

«Аль-Наср» играл по оборонительной расстановке 3-4-3, а форвард выступал в качестве основного игрока, что неудивительно.

Мы вряд ли когда-нибудь увидим такую ситуацию в реальности, как и вряд ли дождемся возвращение Роналду в АПЛ. Однако такая симуляция демонстрирует, что саудовскому футболу очень далеко до английского.

Сам Криштиану считает, что в ближайшие пять лет Саудовская профессиональная лига получит значительное развитие. Он верит, что она может стать одной из пяти лучших лиг в мире.

На фоне слухов о возвращении в Европу, Криштиану Роналду недавно сказал: «Я счастлив здесь, хочу продолжать играть здесь. И, по моему мнению, если они продолжат делать ту работу, которую хотят сделать, то в течение пяти лет, на мой взгляд, саудовская лига может войти в число пяти лучших лиг мира».