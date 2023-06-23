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Cын Фила Фодена набрал 1,1 млн подписчиков в социальных сетях всего за 16 часов

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Четырехлетний сын Фила Фодена, Ронни, набрал более 1 млн подписчиков в социальных сетях в течение 16 часов после того, как его отец создал аккаунт.

Игрок «Манчестер Сити» создал учетную запись когда понял, что его сын стал чем-то вроде сенсации в социальных сетях после празднования побед «Сити» на поле рядом с отцом.

В профиле пока всего две фотографии, но зато истории обнуляются регулярно. Там уже есть несколько кадров юной звезды с родителями, а также танцевальных видео в честь начала каникул.

Сейчас у Ронни подписчиков больше, чем у ряда футболистов…Криштиану Роналду, берегись!

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