Четырехлетний сын Фила Фодена, Ронни, набрал более 1 млн подписчиков в социальных сетях в течение 16 часов после того, как его отец создал аккаунт.

Игрок «Манчестер Сити» создал учетную запись когда понял, что его сын стал чем-то вроде сенсации в социальных сетях после празднования побед «Сити» на поле рядом с отцом.

В профиле пока всего две фотографии, но зато истории обнуляются регулярно. Там уже есть несколько кадров юной звезды с родителями, а также танцевальных видео в честь начала каникул.

Сейчас у Ронни подписчиков больше, чем у ряда футболистов…Криштиану Роналду, берегись!