Лукаку, Канте, Зиеш и другие получают сумасшедшие предложения из Саудовской Аравии. Почему лига гонится за игроками «Челси» и как связан Боули?
У «Челси» раздутый состав. Ряд игроков, от которых клуб хотел избавиться, уже получили предложения из Саудовской Аравии.
Среди них: Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и Н'Голо Канте – ими интересуются «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад».
Бен Джейкобс объясняет, что на самом деле для этого есть причина.
Частная инвестиционная компания Тодда Боули Clearlake Capital имеет прекрасные отношения с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, которому принадлежат эти четыре клуба.
«Челси» хочет сократить свой состав, а саудовская лига хочет пополнить лигу игроками высокого уровня, чтобы повысить глобальную привлекательность.
Связи компании Боули помогают в продвижении этих переходов.
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