У «Челси» раздутый состав. Ряд игроков, от которых клуб хотел избавиться, уже получили предложения из Саудовской Аравии.

Среди них: Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и Н'Голо Канте – ими интересуются «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад».

Бен Джейкобс объясняет, что на самом деле для этого есть причина.

Частная инвестиционная компания Тодда Боули Clearlake Capital имеет прекрасные отношения с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, которому принадлежат эти четыре клуба.

«Челси» хочет сократить свой состав, а саудовская лига хочет пополнить лигу игроками высокого уровня, чтобы повысить глобальную привлекательность.

Связи компании Боули помогают в продвижении этих переходов.