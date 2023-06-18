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Лукаку, Канте, Зиеш и другие получают сумасшедшие предложения из Саудовской Аравии. Почему лига гонится за игроками «Челси» и как связан Боули?

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У «Челси» раздутый состав. Ряд игроков, от которых клуб хотел избавиться, уже получили предложения из Саудовской Аравии.

Среди них: Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и Н'Голо Канте – ими интересуются «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад».

Chelsea season preview: Transfer news, prediction, line-up, odds and fixtures | The Independent

Бен Джейкобс объясняет, что на самом деле для этого есть причина.

Частная инвестиционная компания Тодда Боули Clearlake Capital имеет прекрасные отношения с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, которому принадлежат эти четыре клуба.

«Челси» хочет сократить свой состав, а саудовская лига хочет пополнить лигу игроками высокого уровня, чтобы повысить глобальную привлекательность.

Связи компании Боули помогают в продвижении этих переходов.

2 комментария

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atbamklann
и все мусульмане
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vicccp
Пример Китая ничему не учит. Думали что так потянутся китайцы, а на деле 0. Сборная Китая как была слабой, так и осталось.
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