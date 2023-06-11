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🎥🥳 Праздник, что надо! Игроки «Манчестер Сити» праздновали победу в ЛЧ всю ночь, а Грилиш даже не нашел времени переодеться

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Видео, наполненное счастьем 🌞

Джек Грилиш так активно праздновал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, что как минимум до 5 утра не нашел времени на то, чтобы переодеться.

В субботу «горожане» впервые подняли кубок чемпионов Европы и завоевали требл после победы над миланским «Интером» со счетом 1:0 в Стамбуле.

Естественно, команда была обязана отметить такое триумфальное завершение сезона, и Грилиш, который славится репутацией главного тусовщика клуба, больше всех отрывался той ночью. Празднование длилось до рассвета — в 5 утра игроки все еще пили пели на улицах Стамбула. Все они нашли время на то, чтобы сменить одежду, но не Джек. В сети появилось видео, как он в полной экипировке распевает «Have you ever won a treble» («Вы когда-нибудь выигрывали требл») в микрофон при поддержке остальных членов команды.

 

 

 

Эти ребята точно заслужили праздник, так что когда еще можно дать себе волю, как не в такую ночь?

3 комментария

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Pushkin_CR7
Этот знатный колбасер, он до начала следующего сезона может так гонять)
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Pink Floyd1276
Перепили меня, только до 3-х праздновал - и даже не футбол, а днюху.✌
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pasmike
У Грилиша теперь запойная алконеделя в планах
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