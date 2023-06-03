Майка Ричардс снова стал звездой эфира CBS Sports в вечер финального матча Лиги чемпионов.

Самый важный матч этого сезона освещает всем знакомая команда экспертов: Кейт Абдо, Майка Ричардс, Тьерри Анри и Джейми Каррагер. При каждой встрече эти ребята бесконечно подкалывают друг друга, но особенно в этом преуспела Абдо, которая умудряется еженедельно находить новые способы пошутить над экс-звездой «Сити» Ричардсом.

И в вечер, когда клуб всей его жизни, может выиграть Лигу чемпионов и завоевать требл, Майке снова досталось.

Абдо начала свой репортаж из Стамбула словами: «Здесь, на CBS, только хорошее настроение. Громкие игры…»

«Громкие имена», — добавил Ричардс.

«Правильно, — ответила она, — сегодня вечером ко мне присоединилось трио звезд. Победитель чемпионата мира во Франции, чья статуя стоит на севере Лондона. Месье Тьерри Анри. Один из самых известных сыновей «Ливерпуля», чья самая яркая ночь проходила, конечно, здесь, в Стамбуле, с его любимыми «красными» — Джейми Каррагер».

И вот наконец дошла очередь и до Ричардса:

«Человек, который основал футбольную династию и является иконой не только в Манчестере, но и во всем мире… единственный и неповторимый Петер Шмейхель присоединится к нам».

Майка не обиделся на очередной подкол от коллеги и весело рассмеялся вместе с остальными экспертами. Когда они успокоились, Абдо все же добавила: «Майка Ричардс тоже здесь».

Пытаясь вернуть себе самообладание, экс-защитник «горожан»: «Ты жестока со мной, Кейт, ты так жестока! В такой важный вечер для меня».

Кажется, шутки из этой студии просто не могут надоесть. Ну а Майка точно забудет о неудачном начале вечера, если его любимый «Сити» все же поднимет кубок европейских чемпионов.